09 января 2026 в 08:25

Украинский пленный рассказал о бегстве бойцов из учебных центров ВСУ

Пленный Вовченко: из учебного центра ВСУ сбегали по 10 человек в неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Из одного из учебных центров ВСУ еженедельно сбегали до 10 мобилизованных украинцев, заявил РИА Новости украинский военнопленный Павел Вовченко. По его словам, такая ситуация наблюдалась в Новомосковске (украинское название — Самар) в Днепропетровской области.

Когда первый раз в учебке был, то сбегали, ночью особенно. Но некоторых находили, некоторых не находили. Бывало, что за неделю и по 10 человек сбегало. За день могло три-четыре человека убежать, — сказал Вовченко.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли почти полмиллиона военнослужащих, это лишило Киев возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации. Также министр отметил, что обрушение обороны ВСУ неизбежно, и западные партнеры Киева это понимают.

До этого глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что ничто не будет препятствовать мирному урегулированию на Украине, когда ВСУ утратят возможность организованно удерживать оборону и сложат оружие. Поражение украинской армии российская разведка считает неизбежным исходом, уточнил он.

