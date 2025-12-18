Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 16:30

Нарышкин назвал поражение ВСУ неизбежным

Нарышкин: никто не будет мешать урегулированию на Украине после поражения ВСУ

Сергей Нарышкин Сергей Нарышкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда ВСУ утратят возможность организованно удерживать оборону и сложат оружие, ничто не будет препятствовать мирному урегулированию на Украине, заявил в интервью ТАСС глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Поражение украинской армии российская разведка считает неизбежным исходом.

Настанет тот день, когда Вооруженные силы Украины потеряют способность организованно вести оборону и вынуждены будут сдаться, — подчеркнул глава разведки.

До этого российская разведка опубликовала данные, согласно которым украинцы уже начинают осознавать превращение затянувшегося конфликта в механизм масштабного хищения западных средств представителями киевского руководства. Одновременно с этим в стране отмечается усиление усталости населения от затяжного кризиса.

Ранее в СВР констатировали, что на Украине нарастают негативные последствия коррупционного скандала вокруг дела, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем и президентом страны Владимиром Зеленским. Простые украинцы перестают доверять собственным властям. И больше половины граждан готовы признать суверенитет России над новыми территориями ради прекращения огня.

разведка
ВСУ
переговоры
Украина
Сергей Нарышкин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Герасимов объяснил, зачем Европа пытается затянуть конфликт на Украине
Нарышкин сообщил о недавнем общении с главой MI6
Герасимов доложил, что происходит на всех направлениях в зоне СВО
Гастроэнтеролог обозначила, какую порцию оливье можно съесть на Новый год
В США запретили смену пола для несовершеннолетних
Герасимов назвал главый источник военных угроз для России
Цены на ОСАГО взлетели на треть в двух регионах
«Красавица»: Путин назвал город, которым по-настоящему гордится
В Минфине Финляндии оценили пользу членства в еврозоне
Жесткий вариант СВО и шахты смерти ВСУ: новости СВО на вечер 18 декабря
Валуев назвал одну из стан Европы «проклятой»
5 секретов зимней охоты на косулю: как действовать тихо и законно
Витамины и микроэлементы после 40: почему еда уже не компенсирует дефицит
Офтальмолог назвала причину ухудшения зрения в преддверии Нового года
Раскрыто, кто возглавил банк «Александровский» после смерти председателя
Внук известной актрисы отдал мошенникам все семейные накопления
Сотрудник морга крал человеческие останки и продавал их: как его наказали?
Президент Грузии оценил отношения Тбилиси с ЕС
Историк кухни ответил, отличается ли российская икра от американской
Пьяный мужчина попытался убежать в тоннель московского метро
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.