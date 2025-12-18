Нарышкин назвал поражение ВСУ неизбежным Нарышкин: никто не будет мешать урегулированию на Украине после поражения ВСУ

Когда ВСУ утратят возможность организованно удерживать оборону и сложат оружие, ничто не будет препятствовать мирному урегулированию на Украине, заявил в интервью ТАСС глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Поражение украинской армии российская разведка считает неизбежным исходом.

Настанет тот день, когда Вооруженные силы Украины потеряют способность организованно вести оборону и вынуждены будут сдаться, — подчеркнул глава разведки.

До этого российская разведка опубликовала данные, согласно которым украинцы уже начинают осознавать превращение затянувшегося конфликта в механизм масштабного хищения западных средств представителями киевского руководства. Одновременно с этим в стране отмечается усиление усталости населения от затяжного кризиса.

Ранее в СВР констатировали, что на Украине нарастают негативные последствия коррупционного скандала вокруг дела, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем и президентом страны Владимиром Зеленским. Простые украинцы перестают доверять собственным властям. И больше половины граждан готовы признать суверенитет России над новыми территориями ради прекращения огня.