Зачистка спецназа под Сумами, подбитые танки: успехи ВС РФ к утру 9 января

Группу украинского спецназа в Сумской области полностью ликвидировали бойцы «Севера», сообщили в российских силовых структурах. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 9 января?

Бойцы «Севера» устроили зачистку спецназа ВСУ под Сумами

Уничтожение отдельного рейнджерского полка ССО ВСУ произошло осенью в районе Варачино.

«Осенью в районе Варачино бойцами „Севера“ была ликвидирована группа отдельного рейнджерского полка ССО Украины. Командир группы — майор Сергей Карачевский, капитан — Дудин Виталий, старший лейтенант — Глез Андрей. Украинское командование тщательно скрывает потери среди элитных подразделений, поэтому о ликвидации группы стало известно только сейчас. Их похороны состоялись сегодня», — сказано в сообщении.

Отмечается, что информация о потерях среди элитных формирований ВСУ тщательно скрывалась украинской стороной. В результате общественность узнала о данном инциденте лишь сейчас, в день похорон погибших военнослужащих, заключили в источнике.

Пулеметчик ВС РФ помог товарищам, рискуя жизнью

Пулеметчик группировки войск «Восток» отвлек на себя силы ВСУ, чтобы помочь российским штурмовикам, рассказал ТАСС один из участников операции, штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Кулик. По его словам, это произошло около села Братское в Днепропетровской области.

«РПГ, пулеметчики [ВСУ] по нам работали. Они закрепились на возвышенности, а мы, получается, были внизу. Пулеметчик у нас не видел, что наверху, не мог. И мы не могли отойти, не могли встать. Пулеметчик встал, чтобы их увидеть, и начал работать стоя, вызвал огонь на себя. В этот момент мы отошли», — отметил штурмовик.

Российские бойцы уничтожили три единицы техники ВСУ у Купянска

Операторы БПЛА группировки войск «Запад» поразили одну единицу бронетехники, пикап и квадроцикл на западной окраине Купянска Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие подразделений 6-й общевойсковой армии в составе группировки войск „Запад“ срывают все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить подвоз живой силы, боеприпасов и материальных средств в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области. На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, — прямые попадания FPV-дронов войск беспилотных систем и уничтожение бронетехники, пикапа, квадроцикла на западном подступе к городу Купянску», — говорится в сообщении.

Военные ВС РФ уничтожили украинский танк Т-62 под Днепропетровском

Военнослужащие российской группировки войск «Восток» уничтожили украинский танк советского производства Т-62 под селом Братское Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок с позывным Атлас.

«Техника у противника была разная. Иностранная — американского производства, в том числе БМП Bradley и десантная бронетехника. Была и советская — танк Т-62», — рассказал военнослужащий.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 января

Удар по Львову, атака на Киев: взрывы, что и куда прилетело ночью 9 января

Сдвиг в Красноармейске и огромные потери ВСУ: новости СВО на вечер 8 января