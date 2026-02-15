Сажаем и наслаждаемся годами: цветок, который не болеет, не вымерзает и цветет как часы

Если вы ищете идеальное растение, которое гарантированно приживется и будет радовать глаз без капризов, ваш выбор — нивяник, или садовая ромашка.

Эта классика наших садов обладает феноменальной живучестью и пластичностью. Вы можете посадить его на солнце или в легкую полутень, на плодородный чернозем или на бедную суглинистую почву — он адаптируется и везде будет цвести. Его главное украшение — крупные, до 10-12 см в диаметре, белоснежные «ромашки» с солнечной желтой серединкой.

Нивяник цветет обильно с июня по август, а если вовремя срезать отцветшие головки, может дать вторую волну цветения осенью. Он абсолютно неприхотлив: морозостоек, засухоустойчив, не боится болезней и вредителей, не требует частых делений и подвязки. Единственное, чего он не любит — это застоя воды. Просто воткните деленку корневища в землю весной или осенью, изредка поливайте в сильную засуху, и вы на долгие годы получите цветок, который не болеет, не вымерзает и цветет как часы. Сажаем и наслаждаемся годами!

