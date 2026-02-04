Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 11:28

Пышно цветут в тени и не требуют много ухода: многолетники для проблемных зон

Фото: D-NEWS.ru
Устали от пустых темных уголков сада? Открываем список роскошных многолетников, которые не просто выживают в тени, а пышно цветут и не требуют много ухода, превращая проблемные зоны в главное украшение вашей дачи.

Вопреки стереотипам, под сенью деревьев и с северной стороны дома можно создать не менее эффектные цветники, чем на солнце. В этом поможет астильба, чьи пушистые метелки розовых, белых и красных оттенков эффектно парят над резной листвой с начала лета. Не уступает ей в изяществе аквилегия с причудливыми цветками-колокольчиками, которые появляются в мае–июне.

Для романтичных акцентов идеально подойдет дицентра с ее нежными соцветиями-сердечками, а для создания плотного живого ковра в самых глухих местах незаменим вечнозеленый барвинок, голубые или белые цветки которого распускаются весной.

Ранее было названо растение для занятых дачников: цветет все лето без единой подкормки.

Проверено редакцией
