24 января 2026 в 23:01

Цветет все лето без единой подкормки: растение для занятых садоводов и новичков

Фото: D-NEWS.ru
Мечтаете о пышном цветнике без хлопот? Есть цветок, который будет цвести все лето без единой подкормки! Это идеальное растение для занятых садоводов, новичков или тех, кто придерживается принципов естественного садоводства.

Речь идет о бархатцах. Эти неприхотливые однолетники отличаются невероятной жизнестойкостью. Их секрет в мощной, хорошо развитой корневой системе и способности расти практически на любых, даже не самых богатых почвах. Бархатцы будут неустанно формировать новые солнечные соцветия — от лимонно-желтых до насыщенно-оранжевых и красно-коричневых оттенков — с июня до первых осенних заморозков.

Им не нужны ни минеральные удобрения, ни органические подкормки; более того, избыток питания может привести к чрезмерному наращиванию зеленой массы в ущерб цветению. Достаточно посадить рассаду или посеять семена бархатцев прямо в грунт после возвратных заморозков на солнечное или слегка притененное место. Полив требуется лишь в засушливые периоды.

Ранее был назван цветок, который обожает палящее солнце: он не только не сгорит, но и будет цвести ярче и пышнее.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
