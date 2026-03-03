Зимняя Олимпиада — 2026
Бросаю семена прямо в снег и в проталинки — и летом любуюсь цветами без рассады и хлопот

Фото: D-NEWS.ru
В конце зимы, когда на участке еще лежит снег, я просто рассыпаю семена прямо по поверхности. Никаких контейнеров и подоконников — природа все делает сама. Весной появляются крепкие всходы, а к лету клумба превращается в море крупных белых цветов.

Для такого способа отлично подходит нивяник (садовая ромашка). Это холодостойкий многолетник, который спокойно переносит подзимний посев. Семена проходят естественную стратификацию под снегом, закаляются и дружно прорастают с первыми теплыми днями.

Нивяник образует мощные кусты высотой 60–100 см и дает крупные соцветия диаметром до 10–12 см — белоснежные лепестки с яркой желтой серединкой смотрятся нарядно и очень выразительно. Цветение начинается в июне и продолжается все лето, особенно если вовремя удалять отцветшие корзинки. Ему нужно солнечное место и рыхлая почва без застоя воды. Уход минимальный: умеренный полив и деление куста раз в несколько лет для омоложения. Зато эффект — как у профессионально оформленной клумбы.

Один раз посеял по снегу — и каждое лето участок украшают крупные белые цветы, которые выглядят так, будто их высаживали из дорогой рассады.

Ранее мы рассказывали о растении с мощными ароматными свечами, которые сделают клумбу центром внимания. Цветник будет выглядеть дорого.

Проверено редакцией
