02 марта 2026 в 10:15

Цветник будет выглядеть дорого: растение с мощными ароматными свечами, которые сделают клумбу центром внимания

Фото: D-NEWS.ru
Если выбирать цветок не только «для картинки», но и для атмосферы сада, высокорослый левкой (маттиола седая) — один из самых выразительных вариантов. Это однолетник, который за один сезон формирует мощные прямые стебли высотой 60–80 см и крупные плотные махровые соцветия, напоминающие ароматные свечи.

Главная особенность левкоя — насыщенный пряно-сладкий аромат. Причем к вечеру он становится заметно сильнее. Именно поэтому растение часто высаживают возле террас, беседок и окон — там, где хочется чувствовать запах цветов в теплые летние вечера.

Что особенно ценят садоводы:

  • Вертикальный акцент. Высокорослые сорта идеально подходят для заднего плана клумбы, миксбордеров и рабаток. Они визуально «собирают» композицию.
  • Продолжительное цветение. При поэтапном посеве левкой может цвести с июня до начала осени.
  • Отличная срезка. Соцветия сохраняют декоративность в воде до 10–12 дней, не теряя аромата.
  • Широкая палитра. Белые, кремовые, розовые, лиловые, бордовые оттенки позволяют создавать гармоничные цветовые схемы.

По агротехнике левкой относительно неприхотлив, но есть нюансы. Он предпочитает солнечные участки и легкие плодородные почвы с хорошим дренажом. Свежую органику в год посадки вносить нельзя — это может ухудшить цветение. Растение холодостойкое, выдерживает кратковременное понижение температуры до +5 °C, но заморозков не переносит.

Сеют левкой с марта на рассаду или напрямую в грунт в теплых регионах. Глубина заделки — около 0,5 см. Всходы появляются через 10–14 дней при температуре +18–20 °C. При загущении растения вытягиваются, поэтому важно выдерживать расстояние 20–30 см.

Интересный факт: махровые формы левкоя семян не образуют — их получают из семян простых цветков. Именно поэтому качественный посевной материал особенно важен.

Ранее мы рассказывали об интересном многолетнике «устричный лист». Зимостойкий, с красивыми пышными кустиками.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
