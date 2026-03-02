Цветник будет выглядеть дорого: растение с мощными ароматными свечами, которые сделают клумбу центром внимания

Цветник будет выглядеть дорого: растение с мощными ароматными свечами, которые сделают клумбу центром внимания

Если выбирать цветок не только «для картинки», но и для атмосферы сада, высокорослый левкой (маттиола седая) — один из самых выразительных вариантов. Это однолетник, который за один сезон формирует мощные прямые стебли высотой 60–80 см и крупные плотные махровые соцветия, напоминающие ароматные свечи.

Главная особенность левкоя — насыщенный пряно-сладкий аромат. Причем к вечеру он становится заметно сильнее. Именно поэтому растение часто высаживают возле террас, беседок и окон — там, где хочется чувствовать запах цветов в теплые летние вечера.

Что особенно ценят садоводы:

Вертикальный акцент. Высокорослые сорта идеально подходят для заднего плана клумбы, миксбордеров и рабаток. Они визуально «собирают» композицию.

Высокорослые сорта идеально подходят для заднего плана клумбы, миксбордеров и рабаток. Они визуально «собирают» композицию. Продолжительное цветение. При поэтапном посеве левкой может цвести с июня до начала осени.

При поэтапном посеве левкой может цвести с июня до начала осени. Отличная срезка. Соцветия сохраняют декоративность в воде до 10–12 дней, не теряя аромата.

Соцветия сохраняют декоративность в воде до 10–12 дней, не теряя аромата. Широкая палитра. Белые, кремовые, розовые, лиловые, бордовые оттенки позволяют создавать гармоничные цветовые схемы.

По агротехнике левкой относительно неприхотлив, но есть нюансы. Он предпочитает солнечные участки и легкие плодородные почвы с хорошим дренажом. Свежую органику в год посадки вносить нельзя — это может ухудшить цветение. Растение холодостойкое, выдерживает кратковременное понижение температуры до +5 °C, но заморозков не переносит.

Сеют левкой с марта на рассаду или напрямую в грунт в теплых регионах. Глубина заделки — около 0,5 см. Всходы появляются через 10–14 дней при температуре +18–20 °C. При загущении растения вытягиваются, поэтому важно выдерживать расстояние 20–30 см.

Интересный факт: махровые формы левкоя семян не образуют — их получают из семян простых цветков. Именно поэтому качественный посевной материал особенно важен.

Ранее мы рассказывали об интересном многолетнике «устричный лист». Зимостойкий, с красивыми пышными кустиками.