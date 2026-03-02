Зимняя Олимпиада — 2026
Ни у кого нет такого цветка на дачах, а зря: цветет огненными фейерверками на клумбе

Фото: D-NEWS.ru
Это растение редко встретишь на обычных дачах, но оно прекрасно приживается и цветет с невероятной красотой! Речь об крокосмии — изящном многолетнике, который цветет огненными фейерверками на клумбе.

Ее оранжево-красные, желтые или оранжевые цветки, собранные в метелки, распускаются в июле и горят до сентября, привлекая всеобщее внимание своей экзотической формой и насыщенностью красок. Ни у кого нет такого цветка на дачах, а зря! Крокосмия абсолютно неприхотлива: она зимует в грунте, не требует сложного ухода, быстро разрастается и практически не болеет. Единственное, что ей нужно, — солнечное место и умеренный полив.

Посадив крокосмию однажды, вы каждый год будете любоваться этим тропическим чудом, а соседи обязательно остановятся, чтобы спросить, что это за диковинное растение так красиво цветет.

Ранее был назван цветок для вечно занятых: никакого полива и прополки.

Проверено редакцией
