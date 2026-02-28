Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 19:46

Черно-бордовые махровые цветы для весенней посадки: затмят своей красотой любые растения

Фото: D-NEWS.ru
Этот цветок — настоящая жемчужина для сада, способная затмить своей необычной красотой любые другие растения. Цветет он обильно и продолжительно — с конца июня до самых осенних заморозков.

Георгин «черный принц» — его главное преимущество, это уникальная окраска соцветий: крупные махровые и полумахровые цветы диаметром 7–9 см имеют насыщенный черно-бордовый, почти антрацитовый оттенок, который выглядит мистически и благородно на фоне яркой зелени.

Это растение компактное, достигает всего 30–35 см в высоту, поэтому идеально подходит для переднего плана клумб, бордюров и контейнерного озеленения.

Весенняя посадка этого сорта не представляет сложности. В условиях средней полосы георгины обычно высаживают в конце мая — начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Для получения раннего цветения семена на рассаду сеют в марте-апреле: всходы появляются через 4–6 дней, а через 2–3 месяца после посева растение уже зацветает. При посадке выбирают солнечное, защищенное от ветров место с плодородной почвой без застоя воды, высаживая растения по схеме 30×30 см.

