Цветок для клумб, подвесных кашпо и балконных ящиков: не боится ливня, ветра, цветет водопадом

Для клумб, подвесных кашпо и балконных ящиков есть идеальный кандидат, которому нипочем капризы погоды — это бакопа, или сутера. Это ампельное растение покоряет своей выносливостью и декоративностью.

Его длинные, до 60 см, ниспадающие побеги густо усыпаны мелкими пятилепестковыми цветками, напоминающими звездочки, которые появляются в пазухах каждого листа. Цветет бакопа невероятно обильно и непрерывно с мая по октябрь, образуя пышные водопады зелени с россыпью белых, голубых, розовых или сиреневых соцветий.

Главное преимущество — растение не боится ветра и ливня: в отличие от петунии, бакопа не теряет декоративность после непогоды, лепестки не повреждаются и не слипаются, а растение быстро восстанавливается. Она одинаково хорошо растет на солнце и в полутени, предпочитает влажные, но не переувлажненные почвы. После первой волны цветения побеги рекомендуется слегка подстричь — это стимулирует еще более пышное ветвление и появление новых бутонов. Бакопа не требует частых подкормок и устойчива к болезням.

