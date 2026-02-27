Гортензии в прошлом! Теперь в тренде другой многолетник! Цветет малиновыми жемчужинами и в зной, и в проливные дожди

Гортензии в прошлом! Теперь в тренде тысячелистник птармика, которая цветёт в тени и на солнце, не требует полива и укрытия. Для дачников, которые могут уделять участку всего несколько дней в месяц, этот многолетник — настоящее спасение. Его часто называют «жемчужницей» за россыпь мелких махровых соцветий, собранных в пышные щитки. Они словно рассыпанный жемчуг парят над ажурной зеленью с июля до сентября, придавая саду неповторимую лёгкость и изящество. Тысячелистник не боится ни засухи, ни дождей, ни бедных почв.

Посаженный однажды, он растёт на одном месте годами, разрастаясь в аккуратные куртины и не требуя практически никакого ухода. Он идеально подходит для создания природных цветников, миксбордеров и отлично стоит в срезке, сохраняя свежесть до двух недель. А осенью его соцветия можно засушить для зимних букетов.

Подарите себе этот неприхотливый жемчуг — и ваш сад будет сиять белоснежными огоньками всё лето, пока вы отдыхаете и наслаждаетесь жизнью.

