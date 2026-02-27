Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 19:00

Гортензии в прошлом! Теперь в тренде другой многолетник! Цветет малиновыми жемчужинами и в зной, и в проливные дожди

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Гортензии в прошлом! Теперь в тренде тысячелистник птармика, которая цветёт в тени и на солнце, не требует полива и укрытия. Для дачников, которые могут уделять участку всего несколько дней в месяц, этот многолетник — настоящее спасение. Его часто называют «жемчужницей» за россыпь мелких махровых соцветий, собранных в пышные щитки. Они словно рассыпанный жемчуг парят над ажурной зеленью с июля до сентября, придавая саду неповторимую лёгкость и изящество. Тысячелистник не боится ни засухи, ни дождей, ни бедных почв.

Посаженный однажды, он растёт на одном месте годами, разрастаясь в аккуратные куртины и не требуя практически никакого ухода. Он идеально подходит для создания природных цветников, миксбордеров и отлично стоит в срезке, сохраняя свежесть до двух недель. А осенью его соцветия можно засушить для зимних букетов.

Подарите себе этот неприхотливый жемчуг — и ваш сад будет сиять белоснежными огоньками всё лето, пока вы отдыхаете и наслаждаетесь жизнью.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
Читайте также
Устаревшие лилии больше не сажаю: эти пирамиды-красотки — в самое сердце. Неприхотливый многолетник
Общество
Устаревшие лилии больше не сажаю: эти пирамиды-красотки — в самое сердце. Неприхотливый многолетник
Флоксы больше не сажаю — этот чудо-многолетник затмил их своей неприхотливостью и пышным цветением всё лето
Общество
Флоксы больше не сажаю — этот чудо-многолетник затмил их своей неприхотливостью и пышным цветением всё лето
Садоводов предупредили о вреде УФ-ламп
Здоровье/красота
Садоводов предупредили о вреде УФ-ламп
Розы мерзнут, а эта красавица зимует без укрытия и цветет бело-розовыми шапками до заморозков. Моя садовая невеста
Общество
Розы мерзнут, а эта красавица зимует без укрытия и цветет бело-розовыми шапками до заморозков. Моя садовая невеста
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп подтвердил желание отменить санкции против России
Недельная инфляция выросла в России
«Ничего плохого»: Клинтон ответил на обвинения в связях с Эпштейном
В Госдуме начали поиск пресс-секретаря с необычными качествами
Фицо раскритиковал Зеленского за срыв проверки «Дружбы»
Погода в марте 2026 года: снег растает и наступит весна или будет холодно?
ВСУ ударили по машине в российском селе
Назван фрукт, который помогает облегчить воспаление кишечника
Сооснователь «Яндекса» Волож окончательно открестился от России
«Не до песен было»: Киркоров объяснил взятую паузу в карьере
Посол отреагировал на возможную передачу Украине ядерного оружия
«Терять было нечего»: Киркоров рассказал о проблемах на заре карьеры
«А кто до меня?»: Киркоров назвал себя первым рэпером в России
«Целью»: Келин рассказал, что будет с британскими военными на Украине
Синоптик рассказал о грядущих температурных качелях в Москве
Дроны РФ дали «шоу» под Полтавой, похищение смоленской девочки: что дальше
Выяснилось, для чего ЕС хочет место за столом переговоров по Украине
В Москве готовятся к аварийной посадке самолета
Похищенная девятилетняя девочка воссоединилась с семьей
«Против людей»: Зеленский поддержал военную операцию против Ирана
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.