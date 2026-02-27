Зимняя Олимпиада — 2026
Флоксы больше не сажаю — этот чудо-многолетник затмил их своей неприхотливостью и пышным цветением всё лето

Флоксы больше не сажаю — этот чудо-многолетник затмил их своей неприхотливостью и нежностью. Примула — самый яркий весенний сюрприз после долгой зимы! Их способность цвести, когда другие растения только просыпаются, делает примулу настоящей королевой весеннего сада. Она словно открывает своими яркими соцветиями дверь в новый сезон, даря радость и надежду после долгих холодов.

Палитра оттенков поражает: от нежнейшего жёлтого и розового до насыщенного фиолетового и синего. А главное — примула абсолютно неприхотлива. Она прекрасно растёт в полутени, на влажных почвах, не требует сложного ухода и легко размножается делением куста. Посадите её однажды — и каждую весну ваш сад будет встречать вас первыми солнечными огоньками, поднимая настроение и напоминая, что природа снова оживает.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

