Розы мерзнут, а эта красавица зимует без укрытия и цветет бело-розовыми шапками до заморозков. Моя садовая невеста

Розы мерзнут, а эта красавица зимует без укрытия и цветет бело-розовыми шапками до заморозков. Моя садовая невеста

Розы мерзнут, а эта красавица зимует без укрытия и цветет белоснежными шапками до заморозков — моя садовая невеста. Среди многообразия флоксов есть сорта, которые невозможно забыть. «Граф Цеппелин» — именно такой, с истинно аристократической внешностью и характером. Его крупные белоснежные соцветия с ярким алым глазком в центре напоминают роскошные кружева, которые парят над изумрудной листвой.

Цветет этот флокс обильно и продолжительно, с июля до сентября, наполняя сад нежным, сладковатым ароматом. Он абсолютно неприхотлив: растет на солнце и в полутени, не требует частых поливов и подкормок, зимует без укрытия даже в суровые морозы. Стебли прочные, не полегают от ветра, а куст сохраняет форму всё лето.

«Граф Цеппелин» идеален в миксбордерах, в монопосадках и в срезке — букеты стоят до двух недель. Посадите этого аристократа однажды — и каждое лето ваш сад будет украшать белоснежное облако с алыми огоньками, не требующее от вас почти никаких усилий.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.