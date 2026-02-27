Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 11:31

Никаких леек и шлангов: этот цветок выживет, даже если вы на даче появляетесь раз в месяц

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мечтаете о красивом цветущем саде, но бываете на даче лишь наездами? Посадите эхинацею — многолетник выживет, даже если вы на участке появляетесь раз в месяц. Будет радовать яркими крупными цветами все лето.

Это растение — настоящий подарок для занятых дачников: его мощная корневая система уходит глубоко в почву, добывая влагу даже в самую сильную засуху. Не нужно никаких леек и шлангов! Эхинацея цветет с июля до сентября крупными, похожими на разноцветные ромашки соцветиями всех оттенков розового, пурпурного, белого и оранжевого. Она не требует ни частых поливов, ни подкормок, ни укрытия на зиму, прекрасно растет на одном месте до 5-6 лет и при этом отпугивает вредителей.

Посаженная один раз, эхинацея будет самостоятельно разрастаться и цвести, привлекая в сад бабочек и полезных насекомых. Ей не страшны ни дожди, ни ветра, ни палящее солнце. Это идеальный выбор для тех, кто хочет видеть сад ухоженным и цветущим, тратя на уход минимум времени и сил.

Ранее был назван цветок, который не болеет, не вымерзает и цветет как часы.

Проверено редакцией
Читайте также
Плавлю сыр и заливаю яйцом: сырная лепешка с начинкой на сковороде за 10 минут. Без муки и хлопот
Общество
Плавлю сыр и заливаю яйцом: сырная лепешка с начинкой на сковороде за 10 минут. Без муки и хлопот
Вместо привычного жюльена готовлю теперь так: шампиньоны c начинкой-пюре — гости всегда просят рецепт
Общество
Вместо привычного жюльена готовлю теперь так: шампиньоны c начинкой-пюре — гости всегда просят рецепт
Поселите необычную красавицу в палисаднике: многолетник без хлопот украсит сад на годы
Общество
Поселите необычную красавицу в палисаднике: многолетник без хлопот украсит сад на годы
Названа минимальная стоимость букета в 2026 году
Экономика
Названа минимальная стоимость букета в 2026 году
Синий пушистый ковер вместо клумбы: этот цветок завораживает и создает ощущение прохлады
Общество
Синий пушистый ковер вместо клумбы: этот цветок завораживает и создает ощущение прохлады
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле заявили о подготовке встречи Путина с премьером Пакистана
В российском регионе впервые объявили ракетную опасность
Сотрудница полиции в Чите спасла пенсионерку от мошенников
Кудрявцева высмеяла Хиллари Клинтон за слова о муже и Эпштейне
Песков назвал страны ЕС, выступившие против изъятия активов РФ
В России пожаловались на сбои в работе сайта Роскомнадзора
В Кремле выразили надежду на деэскалацию между Афганистаном и Пакистаном
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ
В Кремле узнали о подготовке Киевом новых провокаций на газопроводах в РФ
Россия предупредила Турцию о готовящейся украинской диверсии
Захарова уличила Хиллари Клинтон во лжи об Эпштейне
Кремль указал на попытки легализовать «воровство» активов РФ
Названо число солдат ВСУ, плененных бойцами «Запада» за неделю
Кремль внимательно наблюдает за ситуацией на границе Афганистана
Россиянка зарегистрировала в своей квартире свыше 430 мигрантов
Киев уличили в подготовке диверсий сразу на двух крупных газопроводах
В Румынии подпрыгнули от испуга: удары по Украине 27 февраля
В Новосибирске пенсионерка украла выплаты у родственников участника СВО
Под Владимиром накрыли подпольный цех по производству сладостей
Назван наследник Трампа, который может стать президентом США
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.