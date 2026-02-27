Никаких леек и шлангов: этот цветок выживет, даже если вы на даче появляетесь раз в месяц

Мечтаете о красивом цветущем саде, но бываете на даче лишь наездами? Посадите эхинацею — многолетник выживет, даже если вы на участке появляетесь раз в месяц. Будет радовать яркими крупными цветами все лето.

Это растение — настоящий подарок для занятых дачников: его мощная корневая система уходит глубоко в почву, добывая влагу даже в самую сильную засуху. Не нужно никаких леек и шлангов! Эхинацея цветет с июля до сентября крупными, похожими на разноцветные ромашки соцветиями всех оттенков розового, пурпурного, белого и оранжевого. Она не требует ни частых поливов, ни подкормок, ни укрытия на зиму, прекрасно растет на одном месте до 5-6 лет и при этом отпугивает вредителей.

Посаженная один раз, эхинацея будет самостоятельно разрастаться и цвести, привлекая в сад бабочек и полезных насекомых. Ей не страшны ни дожди, ни ветра, ни палящее солнце. Это идеальный выбор для тех, кто хочет видеть сад ухоженным и цветущим, тратя на уход минимум времени и сил.

