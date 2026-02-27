В Румынии подпрыгнули от испуга: удары по Украине 27 февраля

Российские «Герани» нанесли удар по западной границе Украины. Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 27 февраля, какие объекты поражены?

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 27 февраля Россия запустила 187 ударных БПЛА (беспилотники «Герань» различных модификаций, а также дроны «Гербера» и «Италмас»).

ВСУ признают попадания 20 ударных БПЛА в 14 районах. Эти данные могут быть неполными. При этом в воздушном пространстве Украины продолжают действовать российские беспилотники, список пораженных целей пополняется.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе по Измаилу и Ильичевску

В ночь на 27 февраля Одесская область стала самой «горячей»: с двух часов ночи зафиксированы удары в Ильичевске (Черноморске), Сарате, Килии и Измаиле.

«Дроны отработали по целям в портовой части Измаила, что на берегу Дуная. Расположенный на границе с Румынией порт служит для перевалки военных грузов и топлива. Также ВС РФ нанесли удар по Ильичевскому порту. Данный порт противник также использует для приема иностранных вооружений и запуска своих БЭК», — отмечает военкор Евгений Поддубный.

Telegram-канал «Хроники Гераней» отметил, что порт на берегу Дуная был атакован около пяти утра.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Группа из 20 „Гераней“ атаковала Измаил. В самом городе насчитали около 10 взрывов „в районе ДФК“. Вторая цель была где-то рядом», — указывает канал.

«В Румынии подпрыгнули от испуга», — смеются в комментариях в Telegram.

Ближайшая румынская деревня Плауру расположена сразу через Дунай от Измаила. Ранее СМИ сообщали, что в Плауру регулярно приезжают экскурсии из людей, которые наблюдают за ударами ВС РФ по Одесской области.

ДФК — это Дунайский профессиональный колледж при Одесской морской академии. Telegram-канал «Типичная Одесса» указывает, что второй удар пришелся в районе военкомата около улицы Мира.

«Активность БПЛА и разрушения подтверждают, что город Измаил и его портовые объекты остаются приоритетом. Возможны повторные атаки на склады и причальные линии, особенно на тех участках, куда беспилотники уже доставили разведданные», — указывает координатор подполья Сергей Лебедев.

Сообщается, что в Черноморске (Ильичевске) были поражены портовые склады и здания, где размещались подразделения Национальной гвардии Украины. Начался сильный пожар.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие еще цели поражены на Украине в ночь на 27 февраля, последствия

Telegram-канал «Герань: черный ящик» сообщил об ударе в Сумах.

«В период с 04:30 по 05:30 было нанесено два удара по зданию гостиницы „Украина“ в центральной части города Сумы», — указывает канал.

«Хроники Гераней» отмечают также удар крупной группы «Гераней» по району поселка Народичи (Житомирская область). Какая атакована цель, неизвестно. Рядом с Народичами находится аэродром регионального значения.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

