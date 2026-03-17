«Искандер» разнес авиабазу с F-16, Харьков погас: удары по Украине 17 марта

Беспилотники ВС России поразили цели под Николаевом, в Харькове и Измаиле, пишут СМИ и Telegram-каналы. Сколько БПЛА запустили в ночь на 17 марта, где были удары, какие цели поражены?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 17 марта

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 17 марта Россия запустила по целям на Украине 178 ударных БПЛА. Применялись различные модели беспилотников «Герань», «Гербера», «Италмас» и других типов.

ВСУ подтверждают попадания 22 ударных БПЛА в 12 районах, а также падение обломков беспилотников в двух районах. Эти данные могут быть сильно неполными: украинская сторона отмечает, что российские беспилотники продолжают действовать в воздушном пространстве Украины.

«За последние сутки по Украине прошло очень большое количество ударов, но без классической „массовой волны“. Основная активность пришлась на дневное время, что для таких серий нетипично. Это больше похоже на упреждающие удары по пришедшему в военное движение тылу», — отмечает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где был удар по авиабазе с F-16, что известно

Источники подполья на Украине рассказали об успешном ударе ракетой «Искандер-М» по аэродрому ВСУ в Николаевской области. Удар был нанесен днем 16 марта по авиабазе близ Мартыновки.

«Объект не случайный. Мартыновская авиабаза используется как аэродром подскока — промежуточная точка для боевой авиации. По сообщениям местных источников, самолеты регулярно взлетают с базы с ракетными подвесами и возвращаются спустя 40–60 минут уже после выполнения задач. На момент удара, по предварительным данным, на аэродроме могли находиться два Су-24 и как минимум один F-16», — отметил Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ

Что известно об ударе по Измаилу, какие цели поражены

Telegram-канал «Хроники Гераней» сообщил о массированной атаке российских БПЛА на цели в районе Измаила.

«Ночью крупная группа „Гераней“ (порядка 25 штук) атаковала северный пригород Измаила Одесской области», — сообщил канал.

Официально украинские власти заявили, что в Измаиле поражены объекты промышленной, портовой и энергетической инфраструктуры. Порт на Дунае регулярно становился целью российских ударов.

«По Измаилу ночью: четыре прилета — в район порта, четыре — в район крепости, два [БПЛА] подбили», — указывает Telegram-канал «Типичная Одесса».

«С двух до трех порт Измаила получил порядка 30 ударов „Геранями“, основное направление было район крепости, стреляли над городом, пишут, что есть сбития. Людей пугают не „Герани“, а доблестная ПВО, которая роняет их нам на головы», — утверждает Telegram-канал «Измаил без цензуры».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поражены цели на Украине в ночь на 17 марта

Сергей Лебедев считает, что ВС РФ начали систематические удары по тылам ВСУ. Блогер предполагает, что российская разведка знает, что Киев готовит весеннее наступление, и подрывает материально-техническую базу ВСУ. Целями при этом становятся крупные логистические узлы — как Синельниково и Петропавловка в Днепропетровской области.

«Получил подтверждение о взрывах с небольшой детонацией, или было несколько прилетов подряд со стороны села Майского [около Синельниково]. [В Петропавловке] прилетело в депо, уничтожены два тепловоза, других подробностей пока нет. Из Днепропетровской области из многих городков и сел сообщают о большом количестве ВСУ. Снимают дома, приезжают даже на обычных рейсовых автобусах», — пишет подпольщик.

В Харькове произошел новый блэкаут после удара ВС РФ, утверждают в Сети.

«Был мощный ракетный удар („Торнадо-С“) по южным окраинам города, вызвавший сильный пожар. Затем последовал точечный удар, вероятно БМ-35 (официально его якобы сбили), после которого погас свет. Во всем Харькове», — указывают «Хроники Гераней».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

