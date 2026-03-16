Сотни БПЛА атаковали Москву: куда попали, сколько жертв, удары ВСУ 16 марта

Массированная атака ВСУ на Москву продолжается несколько дней подряд. Сколько БПЛА сбили в ночь на 16 марта, есть ли жертвы, где еще были удары?

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 16 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 145 украинских БПЛА самолетного типа. Самая массированная атака была на Москву и область.

«53 БПЛА [перехвачено и уничтожено] над территорией Московского региона, в том числе 46 БПЛА, летевших на Москву, 38 — над территорией Брянской области, 11 — над Ярославской, восемь — над Калужской, семь — над Смоленской, шесть — над Ростовской, пять — над Ульяновской, четыре — над Тверской, по три — над Воронежской и Костромской областями, Крымом, два — над Волгоградской областью, по одному — над Краснодарским краем и Саратовской областью», — сообщили в Минобороны РФ.

В 10:30 мск опасность по БПЛА вновь объявили в Московской области: под угрозой Чехов, Подольск, Истра и близлежащие населенные пункты.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ПВО РФ

Сколько беспилотников атаковали Москву 16 марта

Местные жители сообщили, что беспилотники заметили в Наро-Фоминском, Солнечногорском, Истринском районах, Можайске и в деревне Рассудово в Подмосковье. Взрывы (предположительно, в результате работы ПВО) также слышали в Кубинке, Подольске, Дубне и Домодедово.

В четырех московских аэропортах ввели временные ограничения: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

О попаданиях беспилотников, жертвах и разрушениях не сообщается.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за последние два дня на подступах к Москве уничтожены почти 250 БПЛА, запущенных с территории Украины. Он уточнил, что многие беспилотники уничтожены «непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже».

Источники СМИ сообщили, что ВСУ пытаются атаковать Москву дронами FP-1, способными пролетать до 1200 км. Дроны длиной 3,5 метра могут нести на себе до 50 кг взрывчатки. Беспилотники летят небольшими «стаями» по 8–10 штук. Их волнами запускают из трех областей Украины: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской.

Председатель партии «Родина», первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru призвал ВС РФ отвечать на каждый запущенный по Москве украинский дрон десятками или даже сотнями БПЛА.

«Нужно устроить верхушке киевского режима горящую землю под ногами. Пусть бегают из бункера в бункер. Хватит миндальничать и воевать в белых перчатках, надо чтобы боялись и головы не могли поднять. Только тогда будет толк», — пояснил Журавлев.

Где была атака БПЛА на Кубани 16 марта, куда попали

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что в промзоне Лабинска в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет.

БПЛА ВСУ

Как атаковали беспилотники ВСУ в Воронежской области, куда попали 16 марта

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о последствиях атаки БПЛА в регионе.

«На юге региона при падении сбитых и подавленных БПЛА повреждения получили строения промышленного предприятия. Частично производственный процесс на нем в целях безопасности приостанавливался, но уже возобновлен. На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил Гусев.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 марта: где сбои в России

Прогноз погоды в Москве: чего ждать на майские праздники?

Иран расчехлил «ракету-монстра»: какое оружие есть у КСИР для войны с США