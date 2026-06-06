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06 июня 2026 в 08:37

Володин обозначил, чем Госдума займется в ближайшее время

Володин: Госдума обсудит поручения Путина на ПМЭФ в ближайшее время

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Госдума в ближайшее время проведет заседание своего совета, на котором обсудит, как законодательно исполнить поручения президента России Владимир Путина, озвученные им на Петербургском международном экономическом форуме, написал в МАКСе председатель ГД Вячеслав Володин. Он обратил внимание на приоритетность исполнения поручений такого рода.

Владимир Владимирович поставил ряд задач, которые Государственной думе совместно с правительством предстоит решить в приоритетном порядке. На ближайшем Совете Государственной думы обсудим план законодательного обеспечения исполнения поручений нашего президента, — написал Володин.

В ходе пленарного заседания ПМЭФ Путин предложил зафиксировать на текущем уровне порог выручки для малого бизнеса, освобождаемый от уплаты налога на добавленную стоимость. В настоящее время этот порог составляет 20 млн рублей в год.

Также Путин рассказал, что в России один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно развитых стран. Он уточнил, что показатель составляет около 2,2% экономически активного населения.

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