Прибалтийская страна открыла «охоту» на посетителей черных сайтов

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) фиксирует данные о пользователях, пытающихся получить доступ к заблокированным сайтам, сообщил в Telegram-канале латвийский блогер Дэги Караев, ссылаясь на ответ NEPLP. При попытке зайти на «черные» ресурсы открывается сайт с предупреждением о попытке просмотра контента, который «может подрывать или подрывает безопасность страны».

NEPLP публично отчитывается не только о количестве переходов, но уже и о числе «людей», пытавшихся получить доступ к запрещенным сайтам. Значит, отдельные обращения каким-то образом различаются и объединяются по посетителям, — написал Караев.

До этого сообщалось, что тысячи жителей Латвии пытаются зайти на заблокированные в стране сайты, большинство из которых российские. по данным NEPLP, число ежемесячных запросов приблизилось к 111 тысячам. Наибольшее количество попыток было зарегистрировано в мае — 140 тысяч.

Ранее латвийский блогер Станислав Букайнс вместе с пятилетней дочерью приплыл на плоту в Россию и попросил убежища. Как отмечается, мужчина на родине подозревается в шпионаже и подвергается уголовному преследованию. Вопрос находится на контроле у главного управления по вопросами миграции МВД России.