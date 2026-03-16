16 марта 2026 в 10:17

«Хватит миндальничать»: депутат об атаке украинских дронов на Москву

Депутат Журавлев: на один запущенный по Москве дрон надо отвечать десятками БПЛА

Вооруженные силы РФ должны отвечать на каждый запущенный по Москве украинский дрон десятками или даже сотнями БПЛА, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. По словам парламентария, для защиты мирных граждан необходимо не просто сбивать беспилотники ВСУ, а ликвидировать саму возможность их запуска.

Нужно сделать так, чтобы у врага не было ни малейшей возможности запускать дроны по Москве. Для этого важно уничтожать места, где базируются операторы БПЛА ВСУ, ликвидировать фабрики по производству беспилотников, срывать поставки комплектующих, которые везут с Запада, устроить верхушке киевского режима горящую землю под ногами. Пусть бегают из бункера в бункер. Тогда власти Украины и вспомнить не смогут о том, чтобы отдать приказ бить по России. Хватит миндальничать и вести боевые действия в белых перчатках. Давно пора за один отправленный по нашим городам беспилотник отвечать десятком, а то и сотней, чтобы боялись и головы не могли поднять. Только тогда будет толк, — пояснил Журавлев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что два беспилотника Вооруженных сил Украины попытались атаковать столицу 16 марта. По его словам, к местам падения обломков выехали экстренные службы.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
