16 марта 2026 в 08:53

Полсотни беспилотников сбили на подлете к Москве за сутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Два беспилотника Вооруженных сил Украины попытались атаковать Москву 16 марта в 10:51, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, к местам падения обломков выехали экстренные службы.

Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сообщил Собянин.

Начиная с 16 марта на подлете к Москве было сбито около 50 беспилотников. Как уточнила Росавиация, ограничения на полеты тем временем были отменены во всех аэропортах столицы.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 145 беспилотников ВСУ за ночь в российских регионах. 38 беспилотников сбили в Брянской области, 11 — в Ярославской области, восемь — в Калужской области. Также дроны нейтрализовали в Смоленской, Ростовской, Ульяновской, Тверской, Воронежской, Костромской, Волгоградской, Саратовской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
