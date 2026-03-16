16 марта 2026 в 08:31

Почти 150 украинских беспилотников попытались атаковать Россию

Минобороны РФ: средства ПВО сбили за ночь 145 беспилотников ВСУ

Средства ПВО сбили 145 беспилотников ВСУ за ночь в российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале. При этом 46 БПЛА уничтожили на подлете к Москве.

С 23:00 15 марта до 08:00 мск 16 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Кроме того, 38 беспилотников сбили в Брянской области, 11 — в Ярославской области, восемь — в Калужской области. Также дроны нейтрализовали в Смоленской, Ростовской, Ульяновской, Тверской, Воронежской, Костромской, Волгоградской, Саратовской областях, а также в Крыму и в Краснодарском крае.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО 15 марта за три часа, с 20:00 мск до 23:00 мск, перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА. В ведомстве указали, что 12 из них были сбиты над Брянской областью. Еще три БПЛА — над Воронежской областью, по два — над Белгородской и Смоленской, по одному — над Курской и Тульской, констатировали в МО РФ.

