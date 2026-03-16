Названо число БПЛА, сбитых над Россией за три часа

16 марта 2026 в 00:31

МО РФ: над Россией сбили 28 украинских БПЛА за три часа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА над регионами РФ, сообщили в Минобороны России. В ведомстве указали, что 12 из них были сбиты над Брянской областью.

15 марта текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА — над территорией Брянской области, семь БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву, — указали в Минобороны.

Еще три БПЛА — над территорией Воронежской области, по два БПЛА — над территориями Белгородской и Смоленской областей и по одному БПЛА — над территориями Курской и Тульской областей, констатировали в МО РФ.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили семь БПЛА в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его информации, никто не пострадал, на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

