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08 июня 2026 в 17:00

Химик освобожден, морская мишень для «Герани»: новости СВО на вечер 8 июня

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили патрульный катер ВСУ с помощью БПЛА «Герань», ВС РФ освободили населенный пункт Химик в ДНР, суточные потери украинской армии в результате активных действий российских войск достигли примерно 1445 человек. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 8 июня, читайте в материале NEWS.ru.

«Герань» потопила патрульный катер ВСУ в Черном море

Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили патрульный катер ВСУ, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, боевая задача была успешно выполнена в акватории Черного моря.

В министерстве уточнили, что операцию провели специалисты российских войск беспилотных систем. Вражеский катер был уничтожен при помощи беспилотника «Герань».

ВС России освободили поселок Химик в ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, в операции принимали участие бойцы Южной группировки войск. Поселок расположен примерно в пяти километрах от Горловки.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Пушилин раскрыл детали боев у Святогорска в ДНР

Российские военные подразделения ведут активные боевые действия в лесных массивах в районе города Святогорска Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По словам руководителя республики, армия РФ также продвигается к северным окраинам Красного Лимана. Минобороны России не комментировало эту информацию.

ВСУ понесли внушительные потери

Суточные потери украинской армии в результате активных действий российских войск достигли примерно 1445 человек, сообщило Министерство обороны РФ в своей ежедневной сводке. В ведомстве уточнили, что в полосе ответственности группировки «Север» украинские формирования лишились более 235 бойцов.

От действий объединения «Запад» ВСУ потеряли свыше 220 человек, а на участке группировки «Юг» — более 180 военных. Группировка «Центр» нанесла противнику урон до 325 солдат, на направлении «Востока» потери врага превысили 450 человек, а в зоне контроля группировки «Днепр» составили до 35 военнослужащих.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, а также по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использует украинская армия. В ведомстве добавили, что также поражены пункты временной дислокации украинских подразделений в 139 районах.

Российская ПВО уничтожила 634 беспилотника ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 634 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны России. Также были сбиты управляемые авиационные бомбы.

По данным Минобороны, с начала проведения СВО уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 158 461 беспилотный летательный аппарат, 661 зенитный ракетный комплекс, а также 29 664 танка и других боевых бронированных машин. Также сообщается об уничтожении 1729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 268 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 63 602 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Фото: МО РФ

Командиры ВСУ завели своих солдат в полуокружение

Украинское командование завело военнослужащих в частичное окружение под Добропольем в ДНР, не предупредив их об этом, рассказал пленный этнический суданец Даниель Жарков, участвовавший в боях на стороне ВСУ. По его словам, военным почти три месяца не давали разрешения на отход.

Жарков родился в городе Фастове Киевской области. Его отец — суданец, мать — украинка. Он начал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде, откуда сбежал. Позже его задержала полиция и отправила на фронт в составе 14-й бригады «Красная калина».

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