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08 июня 2026 в 12:12

Минобороны России раскрыло внушительные потери ВСУ за сутки

Минобороны России: ВСУ потеряли 1445 солдат за сутки

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Суточные потери украинской армии в результате активных действий российских войск достигли примерно 1445 человек, сообщило Министерство обороны РФ в своей ежедневной сводке в МАКСе. В ведомстве уточнили, что в полосе ответственности группировки «Север» украинские формирования лишились более 235 бойцов.

От действий объединения «Запад» ВСУ потеряли свыше 220 человек, а на участке группировки «Юг» — более 180 военных. Группировка «Центр» нанесла противнику урон до 325 солдат, на направлении «Восток» потери врага превысили 450, а в зоне контроля группировки «Днепр» — составили до 35 военнослужащих.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что расчеты противовоздушной обороны за последние 24 часа уничтожили в небе над регионом 163 украинских беспилотных аппарата. Глава региона уточнил, что вражеская артиллерия 51 раз наносила удары по областной территории. Кроме того, по словам Хинштейна, есть погибшие среди гражданского населения.

В свою очередь, штаб обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что за последние 24 часа система «Купол Донбасса» уничтожила 15 вражеских беспилотников. Для ликвидации дронов также привлекались объединенные мобильные огневые отряды.

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