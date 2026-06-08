Евросоюз способен создать для Украины новую баллистическую ракету, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Киев в таких проектах выполняет лишь символическую роль, давая названия вроде «Фламинго». Эксперт подчеркнул, что военное производство давно перемещено с Украины в Европу.

Думаю, все технологии Украина получает от Запада. Киев только дает название: «Фламинго» и так далее. Производства переносятся в Европу под видом совместных предприятий, чтобы не дать нанести по ним удар. ВСУ могут запустить баллистическую ракету в сторону РФ. Однако она будет сбита комплексами С-400, С-350, «Тор», «Бук-М3» и так далее. Если Украина и получит баллистическую ракету, то только при помощи Евросоюза. Это будет чисто западная разработка с символикой Киева. Может привлекут украинских пенсионеров, кто в советское время создавал межконтинентальные баллистические ракеты, — сказал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что Украина запросила у Германии дополнительные ракеты для комплексов Patriot. Киев надеялся получить десятки боеприпасов из запасов бундесвера уже в текущем году.