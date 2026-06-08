Пушилин раскрыл детали боев у Святогорска в ДНР Пушилин: российские войска штурмуют леса у Святогорска в ДНР

Российские военные подразделения ведут активные боевые действия в лесных массивах в районе города Святогорска Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с информационной службой «Вести». По словам руководителя республики, армия РФ также продвигается к северным окраинам Красного Лимана. Минобороны России не комментировало эту информацию.

На Краснолиманском участке продолжаются бои в лесных массивах в окрестностях уже непосредственно Святогорска. Также со стороны Ставков наши подразделения продвигаются к северным окраинам Красного Лимана, — сказал он.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что атаки дронов на транспортную артерию, соединяющую Харьков и Сумы, вынудили украинское командование пересмотреть логистику доставки боевой техники. Благодаря грамотной работе операторов беспилотников переброска вооружения из одного областного центра в другой теперь производится в объезд — через Полтавскую область.

Кроме того, представители российских силовых структур заявили, что на Запорожском направлении ударами фугасных авиационных бомб уничтожены сразу несколько отрядов элитного украинского подразделения беспилотной авиации «Скифские грифоны». Вместе с личным составом полностью ликвидировано и все прикрепленное к ним специальное оснащение.