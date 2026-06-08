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08 июня 2026 в 17:53

В России создали дробовое антидроновое устройство

«Калашников» разработал антидроновое устройство под 12-й калибр

Фото: АО «Концерн «Калашников»
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Специалисты ЦНИИточмаш (концерн «Калашников») разработали дробовое устройство для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщила пресс-служба концерна. Антидроновое изделие и специальные многопульные патроны получили золотые медали Международной выставки изобретений и инноваций имени Славянова.

Малогабаритное дробовое однозарядное устройство под патрон 12х70 предназначено для поражения малоразмерных, низколетящих БЛА. Основное преимущество оружия — его компактность, а также легкость — вес составляет всего 1,8 кг, — говорится в сообщении.

Многопульные боеприпасы калибра 5,45 мм созданы для использования в индивидуальном стрелковом оружии. Они оснащены многоэлементным метаемым снарядом, что существенно повышает вероятность поражения беспилотных летательных аппаратов. Благодаря особенностям конструкции элементы патрона при вылете из ствола упорядоченно разделяются. Это обеспечивает повышенную стабильность внешнебаллистических характеристик и при этом сохраняет безотказность работы автоматики оружия.

Ранее «Калашников» впервые показал управляемый боеприпас КУБ-10МЭ с дальностью полета свыше 100 километров. Изделие продемонстрировал гендиректор компании Алан Лушников. По его словам, боеприпас был разработан с учетом опыта специальной военной операции и отвечает самым последним требованиям заказчика.

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БПЛА
беспилотники
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