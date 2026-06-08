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08 июня 2026 в 19:31

В Европе предрекли Армении судьбу Украины

Сербский депутат Станоевич назвал поздравление Макрона Пашиняну плохим сигналом

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am
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Поздравления президента Франции Эммануэля Макрона в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна после парламентских выборов в стране являются плохим сигналом, заявил глава парламентского комитета Сербии по делам диаспоры, депутат от движения «Мы — голос народа» Драган Станоевич. В комментарии RTVI он уточнил, что аналогичные поздравления Макрон ранее направлял и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Запад спит и мечтает нанести вред России. Ради этого они готовы обещать и Армении, и другим кавказским республикам все что угодно, лишь бы превратить их в прокси в этой гибридной войне, — заявил он.

По его словам, политика Пашиняна имеет сходства с курсом Зеленского, которые не сулят Армении положительных последствий с учетом опыта Украины. Речь идет о подавлении оппозиции, арестах политических противников и ограничении конкуренции, что делает выборы менее демократичными. Также он заявил, что для Армении на кону стоят экономические интересы, включая доходы граждан в России, преференции в рамках интеграционных объединений и поставки энергоносителей из РФ.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Сербию бесцеремонно и под давлением втягивают в конфронтацию с Россией. При этом, по ее словам, ключевой вопрос заключается в том, насколько сама республика готова сопротивляться такому давлению.

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Эммануэль Макрон
Никол Пашинян
Владимир Зеленский
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