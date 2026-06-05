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05 июня 2026 в 06:46

«Бесцеремонно»: в МИД уличили Запад во втягивании Сербии в конфликт с РФ

Захарова: Сербию бесцеремонно и с нажимом втягивают в противостояние с РФ

Белград, Сербия Белград, Сербия Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сербию бесцеремонно и под давлением втягивают в конфронтацию с Россией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума. При этом, по ее словам, ключевой вопрос заключается в том, насколько сама республика готова сопротивляться такому давлению.

Мы видим, как по сути Сербию бесконечно втягивают в конфронтацию с Россией. Делают это с нажимом, делают это бесцеремонно. Вопрос, конечно, в том, насколько Сербия сопротивляется. Потому что речь идет не только о России, речь идет в первую очередь о самой Сербии, — уточнила дипломат.

Отвечая на вопрос о возможном введении Сербией визового режима для россиян, Захарова напомнила, что президент Александр Вучич опровергал наличие таких планов. Российская сторона выражает надежду, что Сербия сохранит самостоятельность во внешнеполитическом курсе. Москва постоянно фиксирует попытки внешнего воздействия на Белград с целью разрыва традиционно дружественных отношений.

Ранее политолог Юрий Светов обратил внимание, что Евросоюз намерен расширяться за счет десятков новых стран, чтобы избежать глубокого экономического кризиса и найти доноров для бюджета. Так он прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба, который сообщил, что ЕС нужно стремиться к увеличению числа членов с нынешних 27 государств до 40. По словам Светова, в первую очередь речь идет о Западных Балканах, Сербии, Молдавии, Украине и Грузии, однако главной целью объединение видит энергетически богатую Норвегию.

Власть
Сербия
Мария Захарова
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