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22 июля 2026 в 11:50

Журналистку заочно осудили за уклонение от обязанностей иноагента

Журналистку Беленькую заочно приговорили к 10 месяцам лишения свободы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Журналистка Марианна Беленькая (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорена к 10 месяцам лишения свободы за уклонение от обязанностей иностранного агента, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. МВД до этого объявило ее в розыск.

49-летняя Марианна Беленькая признана виновной по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), — говорится в сообщении.

Суд также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в интернете, сроком на один год. По данным прокуратуры, Беленькая, до этого дважды привлекавшаяся к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, находясь за пределами России, распространила на видеоплатформе два материала без маркировки.

Ранее актриса Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) пыталась обжаловать свой статус в Верховном суде России. До этого она обратилась с жалобой в кассационный суд, однако ее требования были отклонены. После этого представитель актрисы направил обращение в Верховный суд.

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