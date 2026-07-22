Журналистку заочно осудили за уклонение от обязанностей иноагента

Журналистка Марианна Беленькая (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорена к 10 месяцам лишения свободы за уклонение от обязанностей иностранного агента, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. МВД до этого объявило ее в розыск.

49-летняя Марианна Беленькая признана виновной по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), — говорится в сообщении.

Суд также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в интернете, сроком на один год. По данным прокуратуры, Беленькая, до этого дважды привлекавшаяся к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, находясь за пределами России, распространила на видеоплатформе два материала без маркировки.

Ранее актриса Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) пыталась обжаловать свой статус в Верховном суде России. До этого она обратилась с жалобой в кассационный суд, однако ее требования были отклонены. После этого представитель актрисы направил обращение в Верховный суд.