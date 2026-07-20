Актриса Троянова попыталась оспорить статус иноагента в Верховном суде

Актриса Яна Троянова (внесена Минюстом в список иноагентов) пыталась обжаловать свой статус в Верховном суде России, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. До этого Троянова обратилась с жалобой в кассационный суд, однако ее требования были отклонены. После этого представитель актрисы направил обращение в Верховный суд. Причины отказа Верховного суда в удовлетворении жалобы не сообщаются.

Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании, — говорится в материалах.

В ноябре 2025 года 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил Троянову к восьми годам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иноагента и призывы к осуществлению террористической деятельности. Кроме того, суд на четыре года запретил ей администрировать сайты и назначил штраф в размере 250 тыс. рублей.

Ранее Московский городской суд подтвердил законность штрафа в размере 45 тыс. рублей, назначенного Трояновой за нарушение правил деятельности иностранного агента. Решение о назначении штрафа оставили без изменений.