Троянова не смогла оспорить штраф, назначенный Таганским районным судом

Московский городской суд подтвердил законность штрафа в размере 45 тыс. рублей, назначенного актрисе Яне Трояновой (внесена Минюстом в список иноагентов) за нарушение правил деятельности иностранного агента, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Апелляционную жалобу рассмотрели 23 апреля.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Таганского районного суда Москвы, которым Троянова Яна Александровна привлечена к административной ответственности. Судебная коллегия по административным делам Московского городского суда оставила постановление суда первой инстанции без изменения, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что у Трояновой появился долг перед приставами. В конце января суд взыскал с нее штраф, назначенный за нарушение законодательства об иностранных агентах. Троянову привлекли к административной ответственности, однако актриса самостоятельно не погасила задолженность.

До этого кинокритика Антона Долина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) приговорили к одному году лишения свободы. Также ему запретили администрирование сайтов сроком на два года.