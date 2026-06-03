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03 июня 2026 в 04:19

Украинский дезертир рассказал, как ошибка в паспорте помогла ему сбежать

Дезертировавший из ВСУ Жарков заявил, что его не находили из-за даты в паспорте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ошибка в дате рождения, допущенная при оформлении паспорта, помогла скрываться от сотрудников ТЦК, рассказал РИА Новости этнический суданец Даниель Жарков. По его словам, он работал сборщиком мебели.

Я 03.03.1995 года, а в паспорте у меня 03.02.1995 года... — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что при проверках называл настоящую дату рождения. Однако в системе сведения не совпадали, и документы не находились.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, как украинские военнослужащие утонули в реке Псел в районе Мирополья, выполняя приказ переплыть ее в средствах бронезащиты. По словам собеседника агентства, десятки солдат 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ числятся пропавшими без вести с 11 мая, а на связь они перестали выходить еще в первых числах месяца.

До этого военнослужащие Вооруженных сил России освободили село Мирополье в Сумской области. По его сведениям, российские штурмовики сломили упорное сопротивление ВСУ. Штурм села вели преимущественно военнослужащие Ленинградского военного округа.

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