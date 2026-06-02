Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира ТАСС: бойцы ВСУ утонули в реке Псел из-за приказа переплыть ее в бронежилетах

Украинские военнослужащие утонули в реке Псел в районе Мирополья, выполняя приказ переплыть ее в средствах бронезащиты, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, десятки солдат 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ числятся пропавшими без вести с 11 мая, а на связь они перестали выходить еще в первых числах месяца.

Десятки солдат числятся пропавшими без вести в районе Мирополья с 11 мая, а выходить на связь они перестали еще в первых числах мая. Этих солдат 21-й бригады украинское командование отправляло в средствах бронезащиты форсировать реку Псел — многие из них банально утонули, — сообщил собеседник агентства.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил России освободили село Мирополье в Сумской области. По его сведениям, российские штурмовики сломили упорное сопротивление ВСУ. Штурм села вели преимущественно военнослужащие Ленинградского военного округа. Поддержку им оказывали артиллеристы, операторы БПЛА и расчеты войск радиационной, химической и биологической защиты.