ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 20:34

Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира

ТАСС: бойцы ВСУ утонули в реке Псел из-за приказа переплыть ее в бронежилетах

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские военнослужащие утонули в реке Псел в районе Мирополья, выполняя приказ переплыть ее в средствах бронезащиты, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, десятки солдат 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ числятся пропавшими без вести с 11 мая, а на связь они перестали выходить еще в первых числах месяца.

Десятки солдат числятся пропавшими без вести в районе Мирополья с 11 мая, а выходить на связь они перестали еще в первых числах мая. Этих солдат 21-й бригады украинское командование отправляло в средствах бронезащиты форсировать реку Псел — многие из них банально утонули, — сообщил собеседник агентства.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил России освободили село Мирополье в Сумской области. По его сведениям, российские штурмовики сломили упорное сопротивление ВСУ. Штурм села вели преимущественно военнослужащие Ленинградского военного округа. Поддержку им оказывали артиллеристы, операторы БПЛА и расчеты войск радиационной, химической и биологической защиты.

Европа
ВСУ
смерти
приказы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоусов обозначил приоритет председательства России в ОДКБ
Удар ВСУ по автобусу в Енакиево 3 июня: сколько жертв, подробности
ВСУ атаковали школу в Мелитополе
Названа страна, в которой пройдет «Интервидение» в 2026 году
Илия Топурия стал участником международного VIP-сообщества 1win
Пользователи МАКСа смогут бесплатно посетить речные экскурсии по Петербургу
Назван футболист РПЛ, за которым будет интересно следить на ЧМ-2026
Лантратова двумя словами оценила атаку ВСУ на автобус в ДНР
В ДНР открыли горячую линию после трагедии с рейсовым автобусом
«Мы ответим»: военэксперт о причастности стран Балтии к удару по Петербургу
Стало известно, когда петербургские «Кресты» станут отелями и музеями
Барановская поделилась своей формулой счастья
На ПМЭФ заметили роботов-оракулов с «пророческими» угощениями
В Госдуме резко высказались об ударе ВСУ по автобусу в ДНР
Российский посол со смехом вспомнил о вызове в МИД Молдавии из-за Румынии
Американский бизнес ждет второго саммита Путина и Трампа
В США запланировали новые пошлины для 60 стран-партнеров
«Будут играть»: экс-тренер «Зенита» поверил в успех бразильцев из РПЛ
Туристам объяснили ключевую значимость страховки в отпуске
Обвиняемый в списывании на ЕГЭ школьник пошел в суд и выиграл дело
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить
Семья и жизнь

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.