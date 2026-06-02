Делегация МККК в Старобельске выяснила новые детали трагедии Мирошник: делегация МККК получила доступ к деталям трагедии в Старобельске

Посетившая Старобельск Луганской Народной Республики делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) получила доступ ко всем деталям трагедии, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Они пообщались также с пострадавшими от удара ВСУ.

Делегация МККК в Старобельске получила доступ ко всем деталям трагедии, в том числе пообщалась с пострадавшими от удара ВСУ, — заявил Мирошник.

Делегация пообщалась со студентами и жителями близлежащих домов, которые также наблюдали за всем происходящим, добавил посол. Он подчеркнул, что все вопросы от делегации Международного Красного Креста были удовлетворены.

На данный момент вопросов от делегации Международного Красного Креста, которые не были бы удовлетворены по предоставлению информации, нет, — сказал он

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин уже дал Вооруженным силам РФ необходимые поручения в связи с атакой на колледж в Старобельске. Отвечая на вопрос журналистов, Песков подчеркнул, что все необходимые решения приняты.