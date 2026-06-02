ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 23:22

Делегация МККК в Старобельске выяснила новые детали трагедии

Мирошник: делегация МККК получила доступ к деталям трагедии в Старобельске

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Посетившая Старобельск Луганской Народной Республики делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) получила доступ ко всем деталям трагедии, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Они пообщались также с пострадавшими от удара ВСУ.

Делегация МККК в Старобельске получила доступ ко всем деталям трагедии, в том числе пообщалась с пострадавшими от удара ВСУ, — заявил Мирошник.

Делегация пообщалась со студентами и жителями близлежащих домов, которые также наблюдали за всем происходящим, добавил посол. Он подчеркнул, что все вопросы от делегации Международного Красного Креста были удовлетворены.

На данный момент вопросов от делегации Международного Красного Креста, которые не были бы удовлетворены по предоставлению информации, нет, — сказал он

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин уже дал Вооруженным силам РФ необходимые поручения в связи с атакой на колледж в Старобельске. Отвечая на вопрос журналистов, Песков подчеркнул, что все необходимые решения приняты.

Регионы
Россия
Старобельск
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как изменилось положение предпринимателей в 2026 году
На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске
Анонсированы переговоры с участием Лаврова в рамках ПМЭФ
Раскрыто реальное положение дел в санкционной политике США против России
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
Стало известно, как в Херсонской области будут защищать трассу «Новороссия»
Эксперт оценил доходы бюджета России на фоне конфликта Ирана и США
Белоусов обозначил приоритет председательства России в ОДКБ
Удар ВСУ по автобусу в Енакиево 3 июня: сколько жертв, подробности
ВСУ атаковали школу в Мелитополе
Названа страна, в которой пройдет «Интервидение» в 2026 году
Илия Топурия стал участником международного VIP-сообщества 1win
Пользователи МАКСа смогут бесплатно посетить речные экскурсии по Петербургу
Назван футболист РПЛ, за которым будет интересно следить на ЧМ-2026
Лантратова двумя словами оценила атаку ВСУ на автобус в ДНР
В ДНР открыли горячую линию после трагедии с рейсовым автобусом
«Мы ответим»: военэксперт о причастности стран Балтии к удару по Петербургу
Стало известно, когда петербургские «Кресты» станут отелями и музеями
Барановская поделилась своей формулой счастья
На ПМЭФ заметили роботов-оракулов с «пророческими» угощениями
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить
Семья и жизнь

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.