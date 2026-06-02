Число жертв вспышки Эболы в Конго выросло до 60 человек

Число жертв вспышки Эболы в Конго выросло до 60 человек Reuters: Минздрав Конго сообщил о росте числа погибших от Эболы до 60 человек

Число подтвержденных смертей в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось до 60, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минздрав страны. По их данным, количество подтвержденных случаев заражения достигло 344.

Нынешняя вспышка Эболы стала уже 17-й по счету в Конго. Эпицентр распространения заболевания находится в провинции Итури на востоке страны.

Кроме того, случаи заражения были выявлены в соседней Уганде, которая граничит с Итури. Местные власти и международные организации продолжают мониторинг ситуации.

Ранее стало известно, что посольство России в Центрально-Африканской Республике создает на постоянной основе схемы на случай чрезвычайной ситуации из-за вспышки Эболы, заявил посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. Он отметил, что дипломаты постоянно уточняют списки для экстренной эвакуации российских граждан.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски заноса лихорадки Эбола в Россию минимальны. По ее словам, эпидемиологическая обстановка в стране по всем инфекциям стабильна.