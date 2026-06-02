Аргентина хочет вступить в Транстихоокеанское партнерство

Аргентина намерена присоединиться ко Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП), сообщил министр иностранных дел страны Пабло Кирно. По его словам, документ передадут в Париже министру торговли Новой Зеландии, которая выступает депозитарием соглашения.

Глава ведомства отметил, что вступление в партнерство рассматривается как часть экономической стратегии правительства. Власти рассчитывают создать более благоприятные условия для развития национального частного сектора.

Сейчас участниками ВПСТТП являются 12 государств. В их число входят Австралия, Бруней, Великобритания, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония. На долю этих стран приходится около 13% мирового валового внутреннего продукта.

Соглашение было подписано в 2016 году. Изначально одним из его участников были Соединенные Штаты, однако после прихода к власти Дональда Трампа Вашингтон вышел из проекта.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса нет гарантий бессрочного существования. Его сохранность зависит от готовности участников подтверждать свою приверженность организации, добавил он.