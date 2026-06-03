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03 июня 2026 в 00:15

МИД РФ обновил Концепцию безопасности в зоне Персидского залива

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Министерство иностранных дел России опубликовало обновленную Концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Также ведомство пригласило заинтересованные страны подключиться к обсуждению документа и дальнейшему развитию.

Новая редакция была подготовлена с учетом текущей ситуации на Ближнем Востоке. В МИД отметили, что концепцию дополнили актуальными положениями на фоне кризиса в регионе, поэтому документ был дополнен.

Документ рассматривается как основа для обсуждения вопросов региональной безопасности. Он может помочь найти взаимовыгодные решения и развивать диалог между государствами региона.

В МИД также отметили, что документ призван придать дополнительный импульс в дискуссии по вопросам безопасности. Речь идет о предложениях, которые в перспективе могут лечь в основу всеобъемлющей системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что РФ ожидает с визитом нового председателя Генеральной Ассамблеи ООН, министра иностранных дел Бангладеш Халилура Рахмана. Так он прокомментировал избрание Рахмана на пост главы 81-й сессии.

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