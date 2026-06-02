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02 июня 2026 в 23:07

Одна привычка стоила семьям Германии миллиардов евро

Bild: немецкие семьи переплатили €5,4 млрд на счетах за свет и газ в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Немецкие семьи за первую половину 2026 года переплатили за коммунальные услуги €5,4 млрд, передает Bild. Речь идет о расходах на электроэнергию и газ.

По данным федерального сетевого агентства Германии, многие потребители продолжают пользоваться дорогостоящими тарифами местных поставщиков. Эксперты подсчитали, что переход на более дешевые предложения позволил бы сэкономить около €3,5 млрд на электроэнергии и еще примерно €1,9 млрд на газе.

Ранее стало известно, что закачка газа в европейские хранилища упала на 13% в мае. В том же месяце страны ЕС использовали 863 млн куб. м топлива, что на 1,5% больше, чем в тот же период 2025 года.

Кроме того, средняя стоимость газа в Европе в апреле достигла около $544 (40,6 тыс. рублей) за тысячу кубометров на фоне ближневосточного конфликта. Цена оказалась на 33% выше средних апрельских котировок 2025 года.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: даже если Россия прекратит поставки газа в Европу, европейские страны все равно найдут способы его приобрести. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, смогут ли в ЕС наладить закупки топлива в случае вероятного прекращения экспорта.

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