02 июня 2026 в 10:23

В Европе упала закачка газа в хранилища

Закачка газа в европейские хранилища упала на 13% в мае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Закачка газа в европейские хранилища упала на 13% в мае, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). В том же месяце страны ЕС использовали 863 млн куб. м топлива, что на 1,5% больше, чем в тот же период 2025 года.

При этом закачка газа в подземные хранилища составила 9,4 млрд кубометров и стала минимальной за два года. К концу мая ПХГ были заполнены на 40,5%, год назад этот показатель равнялся 48,3%. В итоге в подземных хранилищах газа находилось около 44,3 млрд куб. м топлива.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам апреля достигли минимального уровня за пять лет. Закачка топлива в ПХГ при этом снизилась на 8% по сравнению с прошлым годом. На конец апреля европейские хранилища были заполнены на 32,73%.

До этого стало известно, что средняя стоимость газа в Европе в апреле достигла около $544 (40,6 тыс. рублей) за тысячу кубометров на фоне ближневосточного конфликта. Цена оказалась на 33% выше средних апрельских котировок 2025 года.

