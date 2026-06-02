Сальдо напомнил о наказании для виновных в атаке на Старобельск

Виновным в ударах по Старобельскому педагогическому колледжу в ЛНР и жилым домам в Геническе не удастся избежать ответственности, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в МАКСе. Он привел слова президента России Владимира Путина, что все виновные в трагедии будут наказаны.

Президент поручил установить и наказать виновных в ударах по Старобельску и Геническу. <…> Владимир Владимирович подчеркнул, что все причастные к этим преступлениям должны быть установлены и понести заслуженное наказание. Ответственности избежать не удастся, — написал он.

Ранее, выступая на совещании по расследованию удара по Старобельску, Путин заявил о необходимости заслуженного наказания для всех причастных к инциденту. Глава государства подчеркнул, что ответственность в данном случае должна носить неотвратимый характер.

В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник заявил Путину, что семь человек, пострадавших в результате атаки БПЛА на колледж в Старобельске, продолжают находиться в больнице. Медицинская помощь потребовалась 45 пострадавшим.