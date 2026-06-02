ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 11:39

«Это не шутка»: раскрыта вероятная судьба замка Пугачевой

Шоумен Барецкий пообещал перенести замок Пугачевой в Москву

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Шоумен Стас Барецкий пообещал перенести замок певицы Аллы Пугачевой из подмосковной деревни Грязь в Москву с помощью грузовых вертолетов, чтобы спасти его от разрушения. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что сейчас здание находится в аварийном состоянии из-за проблем с водоемом и расположения на черноземе под уклоном.

Я давно говорил, что замок Пугачевой нужно сносить. Это не шутка. Он стоит под уклоном на черноземе, рядом водоем. Вариантов нет никаких. Но я бы его оставил, если честно. Построил бы какой-нибудь архитектурный комплекс, центр. Я займусь этим замком летом, перенесем его в Москву грузовыми вертолетами. Нужно взять и приподнять. Такие операции практиковались еще в СССР. Это не такая сложная задача. Сделаем из него «Диснейленд», парк развлечений или еще что-то. Поэтому либо переносить, либо взрывать. А деревню надо переселять, иначе ее снесет. Перенос замка может начаться в июне-июле, — сказал Барецкий.

Ранее сообщалось, что содержание пустующего замка в деревне Грязь обходится Пугачевой в 1 млн рублей ежемесячно. Такая сумма для артистки посильна, однако смысла в этих расходах она уже не видит.

Шоу-бизнес
Подмосковье
Алла Пугачева
Стас Барецкий
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.