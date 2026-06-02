«Это не шутка»: раскрыта вероятная судьба замка Пугачевой

Шоумен Стас Барецкий пообещал перенести замок певицы Аллы Пугачевой из подмосковной деревни Грязь в Москву с помощью грузовых вертолетов, чтобы спасти его от разрушения. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что сейчас здание находится в аварийном состоянии из-за проблем с водоемом и расположения на черноземе под уклоном.

Я давно говорил, что замок Пугачевой нужно сносить. Это не шутка. Он стоит под уклоном на черноземе, рядом водоем. Вариантов нет никаких. Но я бы его оставил, если честно. Построил бы какой-нибудь архитектурный комплекс, центр. Я займусь этим замком летом, перенесем его в Москву грузовыми вертолетами. Нужно взять и приподнять. Такие операции практиковались еще в СССР. Это не такая сложная задача. Сделаем из него «Диснейленд», парк развлечений или еще что-то. Поэтому либо переносить, либо взрывать. А деревню надо переселять, иначе ее снесет. Перенос замка может начаться в июне-июле, — сказал Барецкий.

Ранее сообщалось, что содержание пустующего замка в деревне Грязь обходится Пугачевой в 1 млн рублей ежемесячно. Такая сумма для артистки посильна, однако смысла в этих расходах она уже не видит.