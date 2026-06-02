«Целая эпоха»: Панков рассказал, кому Богуславская дала путевку в жизнь

Вдова поэта Андрея Вознесенского, писательница и искусствовед Зоя Богуславская всегда приходила на помощь в трудные моменты, заявил художественный руководитель Московского государственного театра «Ленком» Владимир Панков после церемонии прощания. По его словам, она дала путевку в жизнь многим молодым талантам, передает корреспондент NEWS.ru.

Зоя Борисовна — это целая эпоха. Это человек, который много дал и молодежи, особенно нашему поколению, дал путевку в жизнь. Светлая, светлая ей память. Она навсегда останется в моем сердце. Она всегда помогала в самые трудные минуты, всегда оказывалась рядом, — сказал Панков.

Прощание со вдовой Вознесенского началось в Центре Вознесенского в Москве утром 2 июня. Писательница умерла еще 14 мая в возрасте 102 лет, но прощание и похороны были перенесены на сегодняшний день. Причиной смерти писательницы назвали возраст.

