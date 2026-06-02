ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 12:30

«Целая эпоха»: Панков рассказал, кому Богуславская дала путевку в жизнь

Худрук «Ленкома»: Богуславская всегда приходила на помощь в самые трудные минуты

Владимир Панков Владимир Панков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вдова поэта Андрея Вознесенского, писательница и искусствовед Зоя Богуславская всегда приходила на помощь в трудные моменты, заявил художественный руководитель Московского государственного театра «Ленком» Владимир Панков после церемонии прощания. По его словам, она дала путевку в жизнь многим молодым талантам, передает корреспондент NEWS.ru.

Зоя Борисовна — это целая эпоха. Это человек, который много дал и молодежи, особенно нашему поколению, дал путевку в жизнь. Светлая, светлая ей память. Она навсегда останется в моем сердце. Она всегда помогала в самые трудные минуты, всегда оказывалась рядом, — сказал Панков.

Прощание со вдовой Вознесенского началось в Центре Вознесенского в Москве утром 2 июня. Писательница умерла еще 14 мая в возрасте 102 лет, но прощание и похороны были перенесены на сегодняшний день. Причиной смерти писательницы назвали возраст.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка РФ Лариса Жуковская умерла на 89-м году жизни. Причины ее смерти не уточняются. Жуковская наиболее известна по ролям княжны Вороновой в фильме «Анна Каренина» и княжны Безуховой в экранизации режиссера Сергея Бондарчука романа Льва Толстого «Война и мир».

Общество
Москва
похороны
Ленком
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.