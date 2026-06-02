Драка в центре Москвы закончилась больницей МВД сообщило о задержании двух участников драки у кафе в центре Москвы

В центре Москвы после ссоры посетителей кафе, которая переросла в драку на улице, один человек попал в больницу, а двоих забрали в полицию, сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин в беседе с ТАСС. По его словам, все случилось на Краснопрудной улице.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, используя записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Красносельскому району установили места проживания подозреваемых и задержали их, — рассказал Васенин.

Задержанными оказались москвич 27 лет и 22-летний мужчина из Иркутска, уточнил начальник пресс-службы. Конфликт между посетителями начался внутри кафе, а потом продолжился на улице прямо у входа.

Двое нападавших несколько раз ударили потерпевшего по голове и корпусу. От этих ударов он падал на асфальт и получил травмы, добавили в полиции. Пострадавшего увезли в больницу.

В отношении нападавших возбудили уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Обоих арестовали, им грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее в Уфе группа молодых людей до утра избивала 15-летнего подростка, который отказался пить алкоголь. Мальчику сломали нос и нанесли множественные травмы. Инцидент произошел во время домашней вечеринки в микрорайоне Зеленая Роща в Уфе. Злоумышленники вымогали у него 40 тыс. рублей в качестве «компенсации» и насильно удерживали в квартире.