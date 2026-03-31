Школьника-трезвенника избили за отказ пить на вечеринке В Уфе 15-летнего подростка избили за отказ пить алкоголь на домашней вечеринке

Группа молодых людей до утра избивала 15-летнего подростка, который отказался пить алкоголь, ему сломали нос и нанесли множественные травмы, передает Telegram-канал «Честный репортаж». Инцидент произошел во время домашней вечеринки в микрорайоне Зеленая Роща в Уфе. Жестокую расправу над подростком сняли на видео.

В материале сказано, что злоумышленники вымогали у несовершеннолетнего 40 тыс. рублей в качестве «компенсации» и насильно удерживали его в квартире на протяжении всей ночи. Нападавшие объяснили свои действия тем, что школьник якобы «не уважает их порядки». Пострадавшего отпустили домой лишь утром.

Мать, увидев состояние сына, обратилась в полицию и отвезла его в больницу. В настоящее время юноша проходит стационарное лечение, а правоохранительные органы устанавливают личности всех участников нападения.

