31 марта 2026 в 12:00

Школьника-трезвенника избили за отказ пить на вечеринке

В Уфе 15-летнего подростка избили за отказ пить алкоголь на домашней вечеринке

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Группа молодых людей до утра избивала 15-летнего подростка, который отказался пить алкоголь, ему сломали нос и нанесли множественные травмы, передает Telegram-канал «Честный репортаж». Инцидент произошел во время домашней вечеринки в микрорайоне Зеленая Роща в Уфе. Жестокую расправу над подростком сняли на видео.

В материале сказано, что злоумышленники вымогали у несовершеннолетнего 40 тыс. рублей в качестве «компенсации» и насильно удерживали его в квартире на протяжении всей ночи. Нападавшие объяснили свои действия тем, что школьник якобы «не уважает их порядки». Пострадавшего отпустили домой лишь утром.

Мать, увидев состояние сына, обратилась в полицию и отвезла его в больницу. В настоящее время юноша проходит стационарное лечение, а правоохранительные органы устанавливают личности всех участников нападения.

Ранее сообщалось, что днем 26 марта подростки обманом проникли в дом к 11-летней девочке, чтобы выяснить отношения из-за сплетен. Оказавшись внутри, они набросились на нее: повалили на пол и начали избивать — удары наносились по голове, лицу и животу. Пострадавшая школьница оказалась в больнице.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
