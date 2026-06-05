Шаурма стала причиной драки в московском автобусе В Москве пассажир подрался с водителем автобуса за право есть шаурму в салоне

В Москве пассажир рейсового автобуса вступил в конфликт с водителем, отстаивая свое право есть шаурму в салоне, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел вечером в автобусе маршрута №444.

По информации канала, 33-летний мужчина зашел в автобус с едой и сразу же поругался с водителем, причем словесная перепалка продлилась более часа. Сам мужчина впоследствии объяснил, что его спровоцировали другие пассажирки, которые сделали ему замечание за использование нецензурной брани.

Дебошир заявил, что женщины воспользовались его вспыльчивым характером, что и привело к эскалации конфликта. В итоге на одной из остановок пассажир вышел вместе с водителем, и между ними произошла драка.

Отмечается, что мужчина уже был судим за аналогичные правонарушения. Его признали виновным в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде пяти суток административного ареста.

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