В мэрии Братска опровергли слухи о закрытии автобусных маршрутов

Глава Братска Александр Дубровин опроверг слухи о закрытии 32 автобусных маршрутов города, сообщает Angarsky. Подобная информация до этого появилась в социальных сетях.

Мэр города рассказал, что свидетельства на маршруты выдали в 2016 году, а в 2021‑м продлили на старых условиях. Скоро истекает новый срок продления контрактов.

По его словам, если оставить все как есть, придется продлить соглашения еще на пять лет без возможности влиять на качество услуг. Власти решили продлить договоры только до 2029 года, за это время в городе планируют разобраться с пассажиропотоком, учесть потребности разных районов, убрать дублирующиеся маршруты и подготовить обновленную схему движения.

Ранее сообщалось, что в Московской области запустили перевозки по 31 новому маршруту и увеличили число автобусов на 16 существующих направлениях. Такое решение приняли для удобства жителей и гостей региона.