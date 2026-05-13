В Московской области увеличили количество автобусных маршрутов

В Московской области запустили перевозки по 31 новому маршруту и увеличили число автобусов на 16 существующих направлениях, сообщает 360.ru. Такое решение приняли для удобства жителей и гостей региона.

Сообщается, что автобусы курсируют от автовокзалов и железнодорожных станций Московской области до садоводческих и дачных кооперативов. Расписание соответствует графику движения пригородных электричек.

Дачники предпочитают следующие маршруты: № 43, связывающий Орехово-Зуево (улица Лапина) с Новониколаевкой через Нефтяник, с более чем 68 тыс. поездок, № 27, следующий из Егорьевска в Кочему и насчитывающий более 46 тыс. поездок, и № 26, который соединяет Орехово-Зуево с Дрезной и обслуживает свыше 41 тыс. пассажиров. Маршруты преимущественно действуют в выходные дни — пятницу, субботу и воскресенье. Однако некоторые рейсы также осуществляются в будни.

Ранее сообщалось, что в Иркутске автобус № 161 не вышел по плану на маршрут из-за плохой дороги, которая нуждается в ремонте. Транспорт, следующий от Авиазавода до СНТ «Саяны», должен был начать работу уже 1 мая.